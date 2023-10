Feuerwehr spielt falschen Sirenenton Falscher Alarm in Straelen

„Die Kollegen in Straelen schulden den Kollegen in den Ortsteilen jetzt ein Bier“, sagt Alexander Großmann, Sprecher der Straelener Feuerwehr und lacht. Grund dafür ist eine Übung, die mehr Aufsehen erregte als das ursprünglich geplant war. Am Donnerstagabend führte die Löscheinheit Straelen zusammen mit dem Rettungsdienst des Kreises Kleve die Alarmübung bei der Firma Megens im Industriegebiet Hetzert durch.