Straelen: Feuerwehr löscht Waldbrand mit 150.000 Litern Wasser

Straelen Im Kreis Kleve löscht die Feuerwehr einen großen Waldbrand bei Straelen am Niederrhein. Der Einsatz gestaltet sich gefährlich, weil wenige hundert Meter vom Brandherd entfernt eine Öl-Pipeline verläuft. Auch ein Löschhubschrauber war im Einsatz. Auf der nahen A40 blieben Schaulustige stehen, um Fotos zu machen.

Das Feuer war am Samstagmorgen gegen 2.50 Uhr in Straelen am Niederrhein ausgebrochen, sagte Stephan Derks, Sprecher der Feuerwehr im Kreis Kleve, auf Anfrage unserer Redaktion. Der Löscheinsatz gestaltet sich kompliziert, weil knapp 450 Meter vom Brandherd entfernt ein Teilstück der Öl-Pipeline zwischen Rotterdam und Köln verläuft. Die Rohre seien zwar knapp 2,5 Meter mit Erde bedeckt, trotzdem ist die Feuerwehr darauf bedacht, den Brand schnell in den Griff zu bekommen, sagte Derks.

Die Kräfte hatten ihren Einsatz zwischenzeitlich unterbrechen müssen, weil sich in dem Waldstück auch ein altes Munitionslager befindet. Zunächst hatte die Feuerwehr dort noch alte Phosphorgranaten vermutet. Der Kampfmittelräumdienst musste anrücken, gab aber Entwarnung.

Weil wegen der nahen Öl-Pipeline die Gefahr einer Explosion besteht, war stundenlang auch ein Löschhubschrauber aus den Niederlanden im Einsatz, der Wasser aus der Blauen Lagune in Wachtendonk als Löschmittel genutzt hat. Er kann bis zu 8000 Liter auf einmal transportieren. Ein Video, das im Internet kursiert, zeigt den Hubschrauber, wie er Wasser aufnimmt:

Laut Feuerwehr hat der Brand eine Fläche von 300 mal 200 Metern. 120 Einsatzkräfte sind seit dem frühen Morgen im Einsatz. Abgelöst wurden sie am frühen Abend von Kräften aus Mülheim an der Ruhr, Essen und Oberhausen. Auch am Nachmittag hatten die Kräfte noch keinen vollständigen Überblick über die Lage, da die Feuerwehrleute bislang nicht das komplette Waldstück betreten konnten. Aber: „Wir haben das Feuer so gut es geht im Griff“, sagte uns Derks.

Mit einer Raupe und einem Harvester vom Landesforstbetrieb hat die Feuerwehr am Nachmittag Schneisen in den Wald geschlagen, um mit den Löschfahrzeugen in den Wald gelangen zu können. Die Tankfahrzeuge hätten 150.000 Liter Wasser zur Verfügung. „Das sollte reichen“, sagte Derks.



Er geht davon aus, dass der Einsatz insgesamt bis 21 Uhr andauern könnte. Später sollte ein Schaumteppich auf den Waldboden aufgetragen werden.

Derks lobte die grenzübergreifende Zusammenarbeit der Behörden. „Das lief ganz hervorragend“, sagte er. Die Bürgermeister von Venlo (Niederlande) und Straelen seien beide zu dem Wald gekommen, in dem das Feuer ausgebrochen war. Dann habe offenbar „ein Anruf genügt“, um den Löschhubschrauber anzufordern, berichtet Derks.

Der Brandherd liegt in der Nähe der Autobahn 40, die bei Straelen in Richtung Venlo führt. Die Autobahnpolizei Düsseldorf bestätigte unserer Redaktion, es seien mehrfach Autofahrer auf der A40 stehen geblieben, um Fotos von der Rauchsäule und dem Hubschrauber zu machen. „Persönlich haben wir aber niemanden angetroffen“, sagte eine Sprecherin. Die Autofahrer seien offenbar schnell genug wieder weitergefahren. Polizei und Feuerwehr werden bei Einsätzen immer wieder von Schaulustigen behindert, teils gefährden diese auch andere.

Wegen der hohen Waldbrandgefahr durch die anhaltende Trockenheit dürfen Spaziergänger derzeit die Wege in den Wäldern von NRW nicht verlassen.

Anmerkung der Redaktion: In einer früheren Version des Artikels standen widersprüchliche Angaben zur Größe des betroffenen Waldgebiets. Wir haben das korrigiert.

