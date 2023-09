Los geht es in Straelen am 8. September Straelens Thron ist startklar für das Schützenfest

Die Kirmes startet am Freitag, 8. September. Freitag wird, anders als in den Jahren zuvor, eine interne Veranstaltung geladener Gäste in der Bofrost-Halle sein. Am Samstag, 9. September, findet um 16.30 Uhr der erste Festumzug durch die Stadt sowie das Fahnenschwenken am Marienhaus statt. Anschließend lädt die Bruderschaft ab 18 Uhr zur „Johannes Booster Night“ ein. Die Eröffnungsparty am Samstag soll zum Tanzen und Feiern einladen. Anders als in den vergangenen Jahren wird hier die Veranstaltungsfläche überwiegend mit Stehtischen ausgestattet. Aber Sitzgelegenheiten zum gemütlichen Beisammensein wird es auch geben. Auch die traditionellen Tänze in Uniform und Kleidern werden nicht fehlen. Der Kartenvorverkauf läuft. Tickets sind in der Jacobs-Börse (Ludwig-Quaas-Straße 2, Straelen) undbeim Kulturring (Markt 11, Straelen) zu erwerben. Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, Tickets digital auf Eventim-Light direkt online zu kaufen. Der Link dazu ist auf der Homepage der St. Johannes-Bruderschaft zu finden www.stjohannesbruderschaft.de. Die Tickets werden dann in kürzester Zeit per Mail versendet. Tickets gibt es nur, solange der Vorrat reicht. Eine Abendkasse ist nicht garantiert.