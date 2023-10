Direkt neben der Bushaltelstelle Neue Fahrradboxen in Straelen

Ab sofort bietet die Stadt Straelen an der Bushaltestelle „Venloer Tor“ in Straelen die Möglichkeit an, eine von acht abschließbaren Fahrradboxen zum Schutz des Fahrrads oder Pedelecs vor Witterung und Diebstahl anzumieten. Dieses Angebot richtet sich insbesondere an Berufspendler sowie Schüler, die ihre weitere, regelmäßige Fahrt mit dem Bus fortsetzen. Die Boxen befinden sich direkt neben der Bushaltestelle „Venloer Tor“ auf dem Westwall. „Die Fahrradboxen sind ideal geeignet für alle, die beispielsweise mit dem Schnellbus zur Bahn fahren möchten und bisher eine sichere Parkgelegenheit für ihr Fahrrad vermisst haben. So wird diese Lücke geschlossen und der Anreiz, den ÖPNV zu nutzen, vergrößert“, sagt Bürgermeister Bernd Kuse.