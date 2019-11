Straelen hat ein Dreigestirn : In Straelen regiert Prinz mit eigenem Paradies

Erstmals gibt es ein Dreigestirn: Norbert Schreurs regiert mit Bauer Schurti (Stefan Schurter) und Jungfrau Lombi (Lambert Brimmers).

Bei der festlichen Prinzenproklamation am Samstag in der ausverkauften Bofrost-Halle herrschte beste Feierlaune. Die Mitglieder der Großen Karnevalsgesellschaft „Narrenschiff“ erschienen im Ornat. Präsident Uwe Grimm begrüßte und moderierte locker und flockig das Programm.

Besonders freute er sich über einen neuen „Premium-Partner“. In diesem Jahr werden die Veranstaltungen und der Karnevalszug von seinem Schulkameraden Günther Gellen, von REWE-Gellen, seit September in Straelen am Ostwall, unterstützt. Langer Beifall honorierte dieses Zugeständnis an seine Heimatstadt.