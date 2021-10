Aktiv für den Umweltschutz : 60 Helfer sammeln mehr als 2500 Liter Müll in Straelen

Straelen Fünf Stunden lang wurde im Stadtgebiet achtlos weggeworfener Unrat gesammelt und danach fachmännisch entsorgt. Bald soll der Verein „Straelend Sauber“ an den Start gehen. Mehr Infos bei Melanie Dornis.

Im Rahmen des internationalen Clean-up-Days gab es auch eine Müllsammelaktion in Straelen, zu der Melanie Dornis vom „Straelend Unverpackt“-Laden aufgerufen hatte. 60 Mitstreiter beteiligten sich an der Aktion und waren fünf Stunden im gesamten Stadtgebiet Straelens unterwegs. Das Ergebnis: 21 mal 120 Liter Müllsäcke voll mit achtlos entsorgtem Müll konnten eingesammelt werden. Damit ist die Aktion aber nicht zu Ende. Auch in Zukunft soll zum Schutz der Umwelt Müll, den andere achtlos weggeworfen haben, eingesammelt werden. Melanie Dornis ist gerade dabei, den Verein „Straelend Sauber“ zu gründen. Im Frühjahr soll ein neues großes Clean-up folgen, welches dann der Verein veranstaltet. „Selbstverständlich steht aber das Clean-up zum nächsten World Cleanup Day 2022 am 17. September 2022 bereits fest“, sagt die Straelenerin. Der Verein wird es sich zur Aufgabe machen, in Straelen gemeinsam mit seinen Mitgliedern achtlos entsorgten Müll einzusammeln, und das natürlich das ganze Jahr über und nicht nur an einem bestimmten Datum. Ebenso wird sich der Verein darum kümmern, dass es zu den Themen Müllvermeidung, Klimawandel und Umweltschutz Workshops an Schulen und Kitas geben wird. Wer jetzt schon mehr über den Verein wissen oder Mitglied werden möchte, der kann gerne zu den Öffnungszeiten in den „Straelend Unverpackt“-Laden an der de-Cabanes-Straße 4 kommen oder eine Mail schreiben an: straelend-unverpackt@gmx.de.