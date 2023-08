Veranstaltung am Freitag in Straelen Moonlight-Shopping und Modenschau in Straelen

Das Moonlight-Shopping gehört zu den „Heimat-Shoppen“-Aktionstagen. Das ist eine deutschlandweite Aktion der Industrie-und Handelskammern. Die Aktion soll für den lokalen Handel werben und zeigen, dass auch in den Geschäfte genügend Auswahl für alle gibt und man dort das findet, was man sucht. Die eigentlichen Aktionstage der niederrheinischen IHK finden am 8. und 9. September statt. „Dort ist bei uns aber schon das Schützenfest“, sagt Klaudia Werdin. Also findet das Moonlight-Shopping dieses Jahr auch unter dem Motto „Heimat-Shoppen“ statt. Die Händler werden entsprechende Einkaufstüten mit dem Logo herausgeben. Aber eigentlich, sagt Werdin, sei „Heimat-Shoppen“ das ganze Jahr über Thema in Straelen. „Wir machen hier vor Ort vieles, was Amazon nicht kann“, sagt Werdin.