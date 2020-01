Neujahrsempfang : Straelen ehrt seine erfolgreichen Sportler

Die Sportlerehrung stand am Sonntag im Mittelpunkt des Neujahrsempfangs in Straelen. RP-Foto: Evers. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Beim Neujahrsempfang am Sonntag betonte Bürgermeister Hans-Josef Linßen die Bedeutung eines ausgelichenen Haushaltes.

Traditionell lädt der Bürgermeister alle Bürger zu Beginn des neuen Jahres zum Neujahrsempfang ein, um das vergangenen Jahr zu rekapitulieren und einen Blick in die Zukunft zu werfen. In diesem Jahr fand der Empfang am Sonntag im Jugendzentrum JUST statt.