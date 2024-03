Rollerfahrer tritt gegen Auto Autofahrer und E-Scooter-Fahrer geraten in Straelen aneinander

Der 35-jährige Fahrer des E-Scooters aus Straelen konnte noch ausweichen und so eine Kollision verhindern. Er war von der Aktion aber gar nicht begeistert, fühlte sich bedrängt und trat dann nach eigenen Angaben gegen die Tür des Opel. Bis dahin decken sich die Schilderungen der beiden Männer. Doch was danach passierte, ist nicht ganz klar. Auf jeden Fall muss die Situation eskaliert sein, so ein Polizeisprecher.