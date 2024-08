Frau ist weiterhin im Krankenhaus Nach schwerem Sturz in Straelen – Radfahrerin außer Lebensgefahr

Am Samstag kam es gegen 14.25 Uhr auf dem Gellendyck zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrradfahrern. Zum Unfallzeitpunkt befuhren ein 76 Jahre alter Mann aus Duisburg und seine 74 Jahre alte Ehefrau mit ihren Fahrrädern die Straße Gellendyck aus Richtung Wachtendonk in Richtung Straelen. Auf dem Gellendyck stürzte die 74-jährige zu Boden, nach dem diese mit ihrem Fahrrad gegen das Fahrrad ihres vorausfahrenden Ehemannes fuhr. Bei dem Sturz zog sich die Frau schwere Kopfverletzungen zu und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen. Die Verkehrsunfallaufnahme erfolgte unter Hinzuziehung des Verkehrsunfallaufnahmeteams. Angehörige wurden vom Opferschutz betreut. Am Montag gab die Polizei bekannt, dass die Frau nicht mehr in Lebensgefahr schwebt. Sie befindet sich aber weiterhin im Krankenhaus.