Parkplätze könnten wegfallen Heftige Debatte um Straelens Masterplan für die Innenstadt

So eine Ratssitzung hat Straelen selten erlebt. Bis um 23.30 Uhr saßen Politik und Verwaltung zusammen, inklusive dem Bauauschuss, der um 17 Uhr begann, also über sechs Stunden. Grund dafür war in erster Linie die Diskussion darüber, wie die Straelener Innenstadt zukünftig aussehen soll. Das wurde unter anderem im Bauausschuss und anschließend im Rat verhandelt. Mitunter hitzig.