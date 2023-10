Kindergarten in Straelen Kita St. Raphael öffnet am Montag

Am Mittwoch aber schrieb die Kirchengemeinde St. Peter und Paul, die Trägerin von St. Raphael ist, einen Brief an die betroffenen Eltern. Dort wurde mitgeteilt, dass die Kita am 16. Oktober öffnen kann, dass die zuvor eingerichtete Notbetreuung endet. Alle sicherheitsrelevanten Mängel (fehlender Zaun, fehlende Brandschutztür) konnten spätestens am Freitag beseitigt werden. Das bestätigt auch Carina Giesen, Verbundsleiterin der Kirchengemeinde und somit auch für die Kita St. Raphael zuständig. Wie aus dem Schreiben der Kirchengemeinde an die Eltern hervorgeht, sei die Öffnung zu einem großen Teil Giesen zu verdanken: Sie habe es geschafft, die zuständigen Behörden rechtzeitig zur Bauabnahme nach Straelen zu bekommen.