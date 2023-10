Mundartwettbewerb in Straelen Das sind die Gewinner von „Op Stroels Ploatt“

Was für viele fast wie eine Fremdsprache wirkt, ist das „Stroels Ploatt“. Diese Mundart, die Ähnlichkeiten mit den Mundarten des niederländischen Grenzraumes aufweist, wird oftmals von Generation zu Generation weitergegeben. Am Sonntag, den 24.September, konnte die Veranstaltung „Op Stroels Ploatt“ des Straelener Kulturrings das erste Mal nach der Coronapandemie wieder in Präsenz stattfinden. Es ist somit bereits der 41. Wettbewerb dieser Art. Schülerinnen und Schüler aller Straelener Schulen nahmen daran in der Sparkasse Straelen teil. Neben vier musikalischen Beiträgen der Straelener Schülerin Victoria Mertens sowie dem ehemaligen Schüler Duc Tran stand die Vortrags- und Präsentationsweise der Vorlesenden im Mittelpunkt. Bewertet wurden neben der Aussprache auch das Sprachtempos sowie Mimik und Gestik. Dabei setzte sich die Achtklässlerin Mara van de Fen gegen ihre Mitstreiterinnen und Mitstreiter durch und erzielte den 1. Platz. Auch ihr Klassenkamerad aus der 8a, Julian Seyen, konnte sich freuen, denn er holte den zweiten Platz. Glücklich über ihre Auszeichnungen erhielten sie als Siegesprämie Geld für ihre Klassenkasse.