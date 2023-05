Feuerwehreinsatz in Herongen Feuer in ehemaliger Jugendherberge

Ein Brand in Herongen hat am Dienstagabend für einen Großeinsatz der Feuerwehr gesorgt. Kurz vor 19 Uhr wurden die Einsatzkräfte zu einem Anwesen in Höhe der Anschlussstelle zur A40 in Herongen gerufen. Laut der Leitstelle stand dort ein leerstehendes Gebäude in Flammen. Es handelt sich um eine frühere Jugendherberge.