Sitzungen und Party in der Bofrost-Halle Straelener feiern Karneval

Am Samstag, 20. Januar, findet die Große Prunksitzung in der Bofrost-Halle statt. Aus Bitburg reist die „Kamelle Kapelle“ an, um mit ihrem Sound den Saal zum Kochen zu bringen. „Saitensprung“ und die Büttenredenden und Tanzgruppen wie „Rocket Dancing“ und „Ackerperlen“ wollen hier natürlich nachlegen und werden ebenfalls alles geben. Neu auf der Bühne ist in diesem Jahr Frau Lehmann, die mit einer Rede in der Bütt steht. Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf für 15 Euro