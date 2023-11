Wirtschaftspreis in Straelen „Grüne Couch“: Das sind die Gewinner

Diese Entscheidung fiel auf Andrea und Ingo Grusa von der Baak GmbH. Die Baak GmbH ist seit 2011 im Gewerbegebiet Hetzert ansässig. Das inhabergeführte Familienunternehmen entwickelt und vertreibt in der zweiten Generation Sicherheitsschuhe. So konnten im vergangenen Jahr 500.000 Paar Schuhe von Straelen aus an die Kunden in Deutschland und Europa abgesetzt werden. Und nicht nur das: Soziales Engagement ist den Eheleuten Andrea und Ingo Grusa auch wichtig. So haben die Grusas im letzten Jahr den Bau einer Schule im afrikanischen Malawi ermöglicht, in der jetzt fast 800 Kinder unterrichtet werden. Im Rahmen der Spendenaktivitäten fand im letzten November eine große Live-Show „Abenteuer Weltumrundung“ mit über 250 Gästen in der Bofrost-Halle statt. Das soziale Engagement wird auch durch nachhaltiges Handeln gewährleistet, das sich wie ein roter Faden durch das gesamte betriebliche Handeln zieht. Aber auch die Philosophie der Menschen- und Mitarbeiterführung im Unternehmen beeindruckte die Jury. „Andrea und Ingo Grusa sind „Macher“, die es geschafft haben in den vergangenen Jahren ein tolles Unternehmen und einen repräsentativen Unternehmensstandort in Straelen aufzubauen. Ihr Engagement in vielen Bereichen bringt dem Standort Straelen viel positive Öffentlichkeitsarbeit“, fasste Wirtschaftsförderer Uwe Bons die Begründung der Jury zusammen.