Auszeichnung für das Gymnasium Gymnasium Straelen ist „Smartschool“

Für die Veranstaltung rund um die Preisverleihung hatte der Digitalverband Bitkom hochkarätige Gäste in die SAP-Zentrale in Berlin eingeladen: Doreen Friedrichs, Bildungsexpertin bei der Deutschen Telekom, eröffnete mit einer Laudatio den Abend. In einer Paneldiskussion mit dem Thema „Zielbild Digitale Bildung: Aus der Vergangenheit lernen & Fortschritt schaffen?“ trafen Gina Vargiu-Breuer (Chief People Officer und Arbeitsdirektorin SAP), Florian Fabricius (Generalsekretär der Bundesschülerkonferenz), Torsten Kühne (Staatssekretär, Senat für Bildung, Jugend und Familie, Berlin) und Jens Brandenburg (Parlamentarischer Staatssekretär Bundesministerium für Bildung und Forschung) aufeinander, um über aktuelle Bildungsthemen zu diskutieren.