Tipps vom Fitnesscoach Einmal Eisbaden, bitte!

„Nach zwei Minuten gehen die Mundwinkel nach oben“, sagt Sascha Krüger. Keine Frage, wer in eine Tonne mit eiskaltem Wasser steigt, den kostet das erst einmal Überwindung. Der Fitness- und Ernährungscoach aus Straelen hat darin mittlerweile eine Routine und gemerkt: „Jetzt ist die Nachfrage wirklich da.“ Gemeint ist der Trend Eisbaden. Auf den sozialen Medien posten Menschen Fotos, auf denen sie grinsend vor halb zugefrorenen Badeseen stehen. Aber der Fitnesscoach warnt: „Das ist die Königsdisziplin.“ Auch wenn es romantisch klingen mag, so einen abgelegenen See sollte niemand alleine zum Eisbaden ansteuern. Zu groß ist die Gefahr, dass derjenige im Wasser plötzlich einen Krampf bekommt und sich nicht alleine helfen kann.