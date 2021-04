Nachhaltig leben : Zweite Chance für Unverpackt-Laden

Die Straelener Händlerin Melanie Dornis mit einer Tafel, die das Unverpackt-Konzept erläutert. Foto: ja/Arnulf Stoffel (ast)

Straelen Coronabedingt musste Melanie Dornis ihren Laden im Dezember schließen. Mit Hilfe des Innenstadt-Förderprojekts und einer Crowdfunding-Aktion soll ab Mai wieder plastikfreier Einkauf in Straelen möglich sein.

Melanie Dornis ist motiviert für die gute Sache. „Wir geben nicht auf!“, sagt sie und meint damit ihren Traum vom Unverpackt-Laden in ihrer Heimatstadt Straelen. Von August 2019 bis Dezember 2020 wurde der Traum Wirklichkeit. Die Straelenerin verkaufte in ihrem Geschäft am Markt Waren des täglichen Gebrauchs, Lebensmittel, aber auch Zahnpasta, Deo und Shampoo ganz ohne Plastikverpackung. Reis oder Nudeln konnten in immer wieder zu verwendenden Gläsern abgewogen und mit nach Hause genommen werden. Obst und Gemüse brauchen ohnehin keine zusätzliche Hülle.

„Ende letzten Jahres mussten wir das Lädchen coronabedingt leider schließen“, so die Geschäftsinhaberin von „Straelend unverpackt“. Der Laden lebte von der Kombination aus Verkauf und Workshops. 50 Prozent des Erlöses sollte aus dem Verkauf der Waren kommen, die andere Hälfte aus Workshops. Ob Seife sieden oder „Zero Waste“ im Alltag – die Angebote kamen gut an. Aber Corona und Kontaktbeschränkungen machten einen Strich durch die Rechnung. Im kleinen Ladenlokal hätte Melanie Dornis Workshops nur noch eins zu eins geben können. Wirklich rentiert hätte sich das nicht. Aber den Traum aufgeben: das war keine Option. Auch die Stammkunden erkundigten sich regelmäßig, wie es weitergehen sollte.

Info So funktioniert die Unterstützung Alle Infos Wohin die Reise geht, also was mit dem Geld aus dem Crowdfunding passiert und warum Straelen sich über einen Unverpackt-Laden freuen kann, steht alles auf der Internetseite, die über folgenden Link zu erreichen ist: www.startnext.com/rettet-straelend-unverpackt. Dankeschön Wer Gutes tut, steht nicht mit leeren Händen da. Für eine finanzielle Unterstützung ab zehn Euro gibt es „Dankeschöns“, zum Beispiel Haarseife, Gin-Seife oder Sauerteigbrot-Backmischungen. Einfach mal auf der Crowdfunding-Seite zu Straelend Unverpackt (Link siehe oben) stöbern.

„Wir möchten gerne zeigen, dass man auch in dieser sehr außergewöhnlichen und für viele hoffnungslosen Zeit nicht aufgeben darf und dass die Städte, in unserem Fall die Stadt Straelen, einem mit helfender Hand zur Seite stehen“, sagt die Zero-Waste-Expertin. Und so kommt es, dass ihr das Förderprogramm zur Stärkung der Innenstädte zu Gute kommt. Das soll verhindern, dass es Leerstände in der Stadt gibt. Zwei Jahre lang gibt es Unterstützung bei den Mietzahlungen. In einem weiteren Schritt hat Melanie Dornis eine Crowdfunding-Aktion ins Leben gerufen. Die läuft noch bis zum 24. April. Mit dem gespendeten Geld sollen zusätzliche neue nachhaltige Produkte mit ins Sortiment aufgenommen werden, damit das Angebot im Laden noch vielfältiger wird. Der Plan ist, Anfang Mai „Straelend unverpackt“ wieder eröffnen zu können, dann aber an anderer Stelle als bisher.

Es sollen wieder Workshops angeboten werden, sobald das möglich ist. Neben dem Angebot von nachhaltigen und unverpackten Produkten wird der Laden auch Sammelstelle für alte Handys, alten Kerzenwachs und eingesammelte Zigarettenkippen. Richtig gelesen. Weil die Zigarettenstummel lange brauchen, um in der Natur zu verrotten und Giftstoffe enthalten, wird gemeinsam mit der Initiative Tobacycle dafür gesorgt, dass aus alten Zigarettenstummeln Granulat wird, aus dem wiederum Sammelbehälter hergestellt werden. Um mehr Leute zu mobilisieren, ihre Stadt sauber zu halten, hat Melanie Dornis den Verein „Straelend sauber“ gegründet. Nicht nur am World Clean-up- Day im September soll achtlos weggeworfener Müll eingesammelt werden, sondern auch zu anderen Terminen, und möglichst bald auch wieder in Gemeinschaft.