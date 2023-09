Sie würden sonst im Müll landen Christian Filla spendet Gurken an die Tafel

„Ich bin gegen die Lebensmittelverschwendung“ kommentiert Christian Filla sein Handeln. Er produziert in seinem Gartenbaubetrieb in Straelen-Boekholt unter 16.000 Quadratmetern Hochglas und auf 10.000 Quadratmetern Freifläche Gemüse und Topfpflanzen. Als dritte Kultur im Jahr wachsen auf 5000 Quadratmetern im Gewächshaus Mini-Gurken heran. Sie lösen die Beetpflanzen ab. Innerhalb von zwölf Tagen nach dem Pflanzen können die ersten Gurken geerntet werden. Leider wird dabei auch eine zweite Qualität produziert, die nicht in den Verkauf gelangen kann. Deshalb müssten diese Gurken nach dem Pflücken vernichtet werden. Dabei haben sie nur einen äußerlichen Schönheitsfehler. Aber sie entsprechen eben nicht der Norm. Gegen diese Verschwendung von Lebensmitteln setzen Christian Filla und seine Frau Carmen ein Zeichen und spenden jede Woche kistenweise Mini-Gurken an die Straelener Tafel. Dort werden sie von Helfern und Kunden mit Begeisterung entgegen genommen.