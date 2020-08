Aus den Parteien : CDU-Bürgermeisterkandidat zu Gast bei Alsters

Straelen Wolfram Pott besuchte das Straelener Traditionsunternehmen Alsters. Bereits 1638 tauchte der Name erstmalig in Verbindung mit Hufschmiedearbeiten auf. Inzwischen setzt man seit Jahrzehnten auf motorisierte Technik.

Bereits 1638 tauchte der Name Alsters in Straelen erstmalig in Verbindung mit Hufschmiedearbeiten auf. Über viele Generationen war der Firmensitz am Südwall, 1919 fand die Verlagerung zur Bahnstraße statt.