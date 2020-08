Aus den Parteien : Kuse bei Pinkwart

Straelen Der unabhängige Straelener Bürgermeisterkandidat Bernd Kuse tauschte sich in einem kurzen Gespräch mit NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart aus.

„In den ersten Abteilungen der Stadtverwaltung wird bereits mit digitalen Akten gearbeitet. Dies gilt es weiter auszubauen, um Arbeitsabläufe, wo immer möglich, zu vereinfachen.“ Wichtig sei ihm, den Bürgern so viele Dienstleistungen wie möglich online anbieten zu können. „Das erspart in vielen Fällen den Gang zum Rathaus“, so Kuse.

Ein auch in Straelen dringendes Projekt sei zudem der Breitbandausbau. In der Innenstadt ist die großflächige Bereitstellung von Glasfaseranschlüssen zuletzt an der zu geringen Nachfrage gescheitert. „Der Glasfaserausbau in den so genannten ,grauen Flecken’ und gerade in der Nähe von Hauptverteilern scheitert allerdings derzeit an rechtlichen Vorgaben“, führt Kuse aus.