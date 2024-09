130 Mitarbeiter und Zulieferer betroffen Bonduelle-Werk in Straelen soll verkauft werden

Das Bonduelle-Werk in Straelen könnte bald den Eigentümer wechseln. Das hat der französische Mutterkonzern am Donnerstag bekannt gegeben. Als Grund nennt der internationale Gemüsehersteller einen Rückgang des Salatkonsums in Deutschland. Unmittelbar davon ist Straelen betroffen, denn im dortigen Werk im Gewerbegebiet Hetzert wird frischer geschnittener und gewaschener Salat produziert, der verzehrfertig und vakuumverpackt im Handel erhältlich ist.