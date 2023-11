Tiefkühl-Gigant aus Straelen Bofrost gibt eine Million Euro für RTL-Spendenmarathon

Bei der Spendenkampagne von Bofrost zugunsten der „Stiftung RTL - Wir helfen Kindern e. V.“ stand das Thema Kinder- und Jugendarmut in Deutschland besonders im Fokus. Denn mehr als jedes 5. Kind unter 18 Jahren ist in Deutschland laut Bertelsmann-Studie armutsgefährdet. Trauriger Spitzenreiter im Bundeslandvergleich ist Bremen, dort liegt das Risiko bei über 41 Prozent. Im Rahmen seines diesjährigen Spendenengagements übernimmt das Familienunternehmen aus Straelen am Niederrhein darum die Patenschaft für das 20. RTL-Kinderhaus, das im nächsten Jahr in Bremerhaven eröffnet wird.