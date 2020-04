Bürgermeisterwahl in Straelen : Bernd Kuse reicht die Unterschriften ein

Bernd Kuse überreicht die Ordner mit den Unterstützungsunterschriften Bürgermeister und Wahlleiter Hans-Josef Linßen. Foto: kuse. Foto: Kuse

Der unabhängige Kandidat zur Straelener Bürgermeister-Wahl hat die Listen bei Bürgermeister und Wahlleiter Hans-Josef Linßen abgegeben. Er tritt im September gegen Wolfram Pott (CDU) an.

Der unabhängige Kandidat zur Straelener Bürgermeister-Wahl Bernd Kuse hat die dafür erforderlichen Unterstützungsunterschriften bei Bürgermeister und Wahlleiter Hans-Josef Linßen eingereicht. Insgesamt hat Kuse, der von SPD, GO/Grüne, FDP und den Freien Wählern unterstützt wird, 231 Unterschriften und damit deutlich mehr als die benötigten 160 Unterstützungen abgegeben. „Ich möchte mich bei allen Unterzeichnern und Interessenten für die bisherige Unterstützung bedanken. Aufgrund der begrenzten Anzahl an Formblättern, die mir das Wahlamt zur Verfügung gestellt hat, konnten dabei gar nicht alle Straelener, die gerne unterschrieben hätten, berücksichtigt werden“, freut sich der Kandidat über die breite Unterstützung in der Stadt.

Bernd Kuse hofft nun, dass es die Situation in Bezug auf die Corona-Pandemie in einigen Wochen wieder zulässt, sich mit den Straelener Bürgern und Unternehmen persönlich auszutauschen: „Der Gesundheitsschutz geht vor. Den aktuellen Vorgaben und Empfehlungen zur Vermeidung sozialer Kontakte folgend, führe ich im Moment natürlich keine Veranstaltungen und Besuche durch“, sagte er am Mittwoch.

Info Kandidaten-Homepage im Internet Kontakt Bernd Kuse betont, dass man auch in Corona-Zeiten mit ihm in Konatkt treten kann. Er ist über seine Kandidaten-Homepage www.bernd-kuse.de und per E-Mail an kontakt@bernd-kuse.de zu erreichen.

Ende Januar hatte der Kämmerer der Stadt Straelen seine Kandidatur bekannt gegeben. Der 36-jährige Sevelener kam nach seinem Abitur am Friedrich-Spee-Gymnasium in Geldern, seinem freiwilligen Wehrdienst bei der Marine und kurzzeitiger Tätigkeit in einem Abgeordnetenbüro im Landtag im Jahr 2005 zur Straelener Stadtverwaltung. Er begann dort den Vorbereitungsdienst für den gehobenen Dienst und arbeitet seit 2008 in der Kämmerei. Zudem wurde der Diplom-Verwaltungswirt Prokurist der Aqua Fit GmbH. Seit 2017 ist er Kämmerer der Stadt Straelen und Fachbereichsleiter für Verwaltungssteuerung und Finanzen.