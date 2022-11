Frau in Straelen schwer verletzt : Auto schleudert in Gegenverkehr

Straelen Eine Frau aus Straelen ist bei einem Unfall schwer verletzt worden. Gleich mehrere Fahrzeuge waren an dem Unglück beteiligt, das sich auf der B58 ereignete.

Gleich mehrere Verletzte gab es bei einem Unfall am Donnerstagabend gegen 18 Uhr auf der Xantener Straße (B58). Drei Fahrzeuge waren daran beteiligt. Wie die Polizei meldet, war ein 27-jähriger aus Nettetal in einem Ford Transit auf der B58 in Richtung Straelen unterwegs. Vor ihm fuhr in gleicher Richtung eine 49-Jährige aus Straelen. Als die Frau in dem Toyota Aygo nach ersten Erkenntnissen an einer Einmündung nach links abbiegen und dazu den Gegenverkehr passieren lassen wollte, fuhr der Fahrer des Transits auf den Toyota auf.