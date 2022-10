Rettungshubschrauber in Straelen im Einsatz : Autofahrer bei Verpuffung von Feuerzeuggas schwer verletzt

Die Druckwelle der Verpuffung war so groß, dass alle vier Türen des geschlossenen Autos nach außen aufgebogen wurden. Foto: Guido Schulmann

Straelen Zu einem tragischen Unglück ist es am Donnerstagmittag in Straelen gekommen. Ein 34 Jahre alter Mann wurde bei einer Verpuffung in seinem Auto schwer verletzt, als sich vermeintlich harmloses Feuerzeuggas entzündete.

Wie die Polizei dazu mitteilte, wartete der 34-Jährige gegen 15.30 Uhr in seinem Auto an der Rathausstraße in Höhe der Stadtverwaltung. Er füllte ein Feuerzeug mit Feuerzeuggas. Als er sich dann mit einem anderen Feuerzeug eine Zigarette anzünden wollte, kam es im Auto zu einer starken Verpuffung.

Dabei zog sich der Straelener schwere Verletzungen zu. Ein Rettungshubschrauber brachte den schwerverletzten Straelener in eine Duisburger Spezialklinik. Nach Auskunft der Ärzte bestehe keine Lebensgefahr.