Autofahrer in Straelen : Düsseldorfer zündet sich vor Polizisten einen Joint an

Als er an einem Streifenwagen vorbei fuhr, zündete der Düsseldorfer sich einen Joint an. Foto: Kay Nietfeld

Straelen Ein 30 Jahre alter Mann hat am Dienstagmittag in Straelen während der Fahrt Drogen konsumiert. Dumm nur, dass er beim Anzünden des Joints an einem Polizeiwagen vorbeifuhr.

Wie die Polizei meldete, zündete der Mann sich gegen 12 Uhr während der Fahrt einen Joint an. Genau vor den Augen von Polizeibeamten, die mit ihrem Streifenwagen in einer Einfahrt am Nordwall standen.

Als der Düsseldorfer bemerkte, dass die Beamten ihm folgten, bog er zügig in eine Seitenstraße und parkte hinter einer Hecke, wohl in der Hoffnung, so der Kontrolle zu entgehen.

Die wachsamen Beamten entdeckten den sehr heiteren 30-Jährigen, der von der Situation amüsiert zu sein schien, dennoch und fanden außerdem zwei weitere Joints in seinem Wagen.