Unfall in Herongen : Auto prallt gegen Baum – 53-Jähriger in Lebensgefahr

Der Mann wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen. Foto: obs/Norman Schnippa

Herongen Ein 53 Jahre alter Mann ist am Mittwochmorgen in Herongen schwer verunglückt. Er prallte mit seinem Mercedes gegen einen Baum, wurde in dem Wagen eingeklemmt und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen werden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Nach Angaben der Polizei kam er mit seinem Mercedes gegen 10 Uhr aus bislang bekannter Ursache auf der Niederdorfer Straße in Richtung Herongen nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum.

Der Mann musste durch die Feuerwehr aus der A-Klasse befreit werden und mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen werden. Der 53-Jährige aus Mülheim an der Ruhr schwebt in Lebensgefahr.

Die Niederdorfer Straße wurde zwischen dem Grenzübergang und der Veilingstraße bis 12.35 Uhr gesperrt. Der Opferschutz der Polizei kümmert sich um die Angehörigen.

(ots)