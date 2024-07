Sicherheitsschuh-Firma aus Straelen Generationswechsel bei Firma Baak in Straelen

„Für mich ist es der ideale Zeitpunkt, den Staffelstab unseres Familienunternehmens weiterzugeben. Und zwar nicht nur an meinen Mann und Sohn, sondern auch an ein starkes, werteorientiertes und loyales Team,“ zeigt sich Andrea Grusa erfreut über die erfolgreiche Gestaltung der Nachfolge. Sie hat das Unternehmen in den vergangenen Jahren vor allem strategisch und menschlich geprägt. Künftig möchte sie als Beraterin ihr Wissen weitergeben und als Sparringpartner des Teams fungieren.