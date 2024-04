Premiere So war das Streetfood Festival in Straelen

Offenbar sah nicht nur sie das so: Der Markt in Straelen war am Wochenende zeitweise rappelvoll. Die Menschen standen Schlange vor den Ständen und auch die Gastronomie am Markt war voll besetzt. In die Karten spielten den Straelenern sicher auch die sommerlichen Temperaturen am Wochenende: Gerade am Samstag war es über 20 Grad warm, wodurch noch mehr Menschen auf dem Markt unterwegs waren.