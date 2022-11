Diebes-Coup auf altem Bundeswehrdepot in Straelen Kupferdiebe heben mit gestohlenem Bagger 250-Meter-Graben aus

Heidelerche, Gartenrotschwanz, Waldlaubsänger und Baumpieper. Sieben Fledermausarten, Zauneidechse und Kreuzkröte. Das sind die Lebewesen, die sich auf dem ehemaligen Bundeswehrgelände an der B 221 in Herongen auf mageren Sandböden zwischen Kiefernforsten und Kiefernmischwäldern tummeln. Normalerweise. Doch am vergangenen Wochenende waren ungebetene Gäste im weitläufigen Areal. Wie die Polizei am Dienstag meldete, führten dort unbekannte Täter zwischen Freitag, 15.30 Uhr, und Montag, 11.30 Uhr, „illegale Tiefbauarbeiten“ durch.