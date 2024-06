Am 23. Juni Ein Tag der Kultur in Straelen

Unter der Leitung des niederländischen Künstlers Dick Evers und seiner Assistentin Michelle van Asperen, die gemeinsam die „DICX-POP-UP-Galerie“ in Straelen betreiben, wird es in der Venloer Straße wieder ein Kunst-Interaktionsevent geben. Mehrere Teams aus Straelener Schulen, Vereinen, Freundeskreisen und Politik werden während des Bummels auf eine Leinwand malen und gestalten, was für sie das Leben in Straelen so lebens- und liebenswert macht. Parallel gibt es Kunst natürlich auch in der „DICX-Galerie“ am Markt zu sehen. Erstmals haben sich auch Walking Acts für den Bummel angemeldet, die musizierend oder „sich zur Schau stellend“ durch die Gassen ziehen.