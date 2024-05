Drei Straelener als Helfer beim Katholikentag in Erfurt „Hier ist es normal, katholisch zu sein“

Fest steht: Durch das Halstuch, auf denen in Großbuchstaben „HelferIn“ steht, wurden sie schon am ersten Tag mehrmals angesprochen. „Viele suchen den Kontakt und nicht wenige Erfurterinnen und Erfurter haben neugierig gefragt, was auf dem Domplatz und in der gesamten Stadt stattfindet“, berichtet Gerda Horst. Für Maria van Eickels ist die Situation im Osten Deutschlands, besonders mit Blick auf die Religion, nicht unbekannt: Von 1991 bis 1995 lebte die Pastoralreferentin in Gera. „Es ist ein Stück wie nach Hause kommen für mich“, sagt die Straelenerin, die an einem Nachmittag Freunde an ihrem früheren Wohnort besuchen wird.