Sofortprogramm Innenstadt 2020 : Neue Änderungsschneiderei in Straelen

Straelen Weitere Neuvermietung in Straelen mit Unterstützung des Sofortprogramms. Die Orthopädieschuhmacher Martin Hasselmann aus Kempen und Peter Süss aus Straelen sind mit ihren Lederprodukten ebenfalls in der Änderungsschneiderei vertreten.

Im Rahmen des „Sofortprogramms Innenstadt 2020“ konnte ein weiteres Ladenlokal in Straelen neu vermietet werden. Abdelkahleg Amiri hat die Änderungsschneiderei Amiri an der Gelderner Straße 21 eröffnet. Der gebürtige Afghane hat als Kind in der Schneiderei seines Onkels das Schneiderhandwerk erlernt und jetzt in den Räumen der Änderungsschneiderei Baris, die 40 Jahre in Straelen ansässig war, sein eigenes Geschäft. Amiris Service reicht von Reparaturen über die Anpassung von Kleidern und Hemden sowie Verkürzungs- oder Verlängerungsarbeiten bis zum Wechseln von Reißverschlüssen bei Jacken, Hosen und auch Taschen. Außerdem stellt die Schneiderin Viviana Elste ihre Mutter-Kind-Kollektion im Ladenlokal vor.