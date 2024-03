Genuss mit allen Sinnen Erstes Streetfood-Festival in Straelen

Mit dieser Veranstaltung war und ist die Agentur nach eigenen Angaben vor allem am Niederrhein, im Münsterland, in Teilen des Ruhrgebiets sowie in Niedersachsen und Rheinland-Pfalz unterwegs. Am ersten April-Wochenende, vom 5. bis 7. April, kommen nun auch die Straelener und Besucher von auswärts auf dem Marktplatz in den Genuss.