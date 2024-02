In Straelen von Kleintrecker erfasst 82-jähriger Rennradfahrer schwer verletzt

Ein Rennradfahrer ist am Dienstag in Straelen schwer verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, war gegen 10.15 Uhr ein 68-jähriger Mann aus Straelen mit einem Kleintrecker auf dem Kortweg unterwegs gewesen. An der Kreuzung mit der L 39 übersah er laut Polizei den vorfahrtsberechtigten 82-jährigen Rennradfahrer aus Wachtendonk, der die Landstraße von Wankum kommend in Richtung Straelen befuhr. Der Trecker erfasste den Radler, der auf die Fahrbahn stürzte und sich dabei schwer verletzte.