Neubau wird später fertig In Straelen fehlen 62 Kita-Plätze

In Straelen entsteht gerade ein neuer Kindergarten. Er soll im Neubaugebiet „Gemüseplatz“ stehen. Eigentlich sollte er spätestens im August 2023 fertig sein, pünktlich zum Beginn des Kindergartenjahres. Dann sollte der St.-Raphael-Kindergarten dorthin ziehen, zusätzliche Plätze inklusive. So war der Plan. Daraus wird aber nichts, die Fertigstellung verschiebt sich. Grund für die Verzögerung sind Lieferengpässe, Personalmangel und die Inflation. Damit verschärft sich ein Problem: In Straelen gibt es mehr Eltern, die einen Kindergartenplatz für ihren Nachwuchs suchen als tatsächliche Kindergartenplätze. „Aktuell können die Anfragen von 62 Kindern für Kita-Plätze in der Stadt Straelen nicht zum 1. August 2023 bedient werden“, schreiben die Stadt Straelen und der Kreis Kleve in einer gemeinsamen Pressemitteilung. 17 der Kinder sind älter als drei Jahre.