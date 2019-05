Straelen : 51-Jähriger fährt Auto ohne Vorderreifen

Straelen Vorderreifen, Kennzeichen und Stoßstange hatte das Auto eines 51-Jährigen verloren. Die Polizei folgte der Schleifspur, um die Teile zu finden.

Am Sonntag gegen 23 Uhr meldete ein Autofahrer der Polizei an der Broekhuysener Straße (B221) einen blauen Daihatsu Cuore mit Klever Kennzeichen, der einen Reifen verloren hatte und auf der Felge fuhr. In Höhe der Kreuzung B58/Wankumer Straße verlor das Auto zudem die vordere Stoßstange.