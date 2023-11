1. bis 3. Dezember in der Innenstadt Neue Ideen beleben den Straelener Weihnachtsmarkt

Wenn am Freitag vor dem ersten Advent Straelens Bürgermeister Bernd Kuse um 17 Uhr die 26. Auflage des Straelener Weihnachtsmarktes eröffnen wird, dann können sich die Besucher über winterliches Wetter freuen. Temperaturen rund um den Gefrierpunkt sind für das ganze Wochenende gemeldet – so knackig kalt ist es am Niederrhein Anfang Dezember ja längst nicht immer.