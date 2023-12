Riether Straße nahe der B58 20-jähriger Beifahrer stirbt nach Unfall in Straelen

Am Samstag in den frühen Morgenstunden ist es auf der Riether Straße in Straelen zu dem folgenschweren Verkehrsunfall gekommen. Ein 20 Jahre alter Mann aus Grefrath war nach Angaben der Polizei gegen 3.50 Uhr mit einem ebenfalls 20-jährigen Beifahrer in seinem BMW auf der Riether Straße unterwegs in Richtung Bundesstraße 58.