Riether Straße nahe der B58 20-jähriger Beifahrer stirbt nach Unfall mit BMW in Straelen

Straelen · Am Samstag in den frühen Morgenstunden ist es auf der Riether Straße in Straelen zu dem folgenschweren Verkehrsunfall gekommen. Ein 20-Jähriger wurde im Auto eingeklemmt.

02.12.2023 , 11:18 Uhr

Ein 20 Jahre alter Mann aus Grefrath war nach Angaben der Polizei gegen 3.50 Uhr mit einem ebenfalls 20-jährigen Beifahrer in seinem BMW auf der Riether Straße unterwegs in Richtung Bundesstraße 58. Aus bisher ungeklärter Ursache kam der Fahrer nach links von der Straße ab und prallte seitlich gegen einen Baum. Der Unfall ereignete sich hinter der Abzweigung zum Paesmühlenweg kurz vor dem Kreisverkehr mit der Venloer Straße (B58). Der 20-jährige Beifahrer wurde durch die Wucht des Aufpralls im Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Der Beifahrer wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus Geldern gebracht, in dem er in den frühen Morgenstunden gestorben ist. Der Fahrer des Autos wurde ebenfalls verletzt und ins Kempener Krankenhaus eingeliefert. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Riether Straße mehrere Stunden komplett gesperrt. Neben einem Verkehrsunfallaufnahme-Team wurde auch ein Sachverständiger eingesetzt. Die Angehörigen werden durch den polizeilichen Opferschutz betreut. Hier geht es zur Bilderstrecke: 20-Jähriger stirbt nach Unfall mit BMW in Straelen

