Kontrolle in Straelen : 78-Jähriger mit Kokain im Wert von 174.000 Euro festgenommen

Kontrolle in Straelen

Straelen Die Bundespolizei hat Kokain im Wert von 174.000 Euro bei einem 78-jährigen Mann gefunden. Er war aus den Niederlanden über Straelen nach Deutschland eingereist.

Einen 78-Jährigen Mann aus Köln hat die Bundespolizei am Samstag um 20.15 Uhr in Straelen auf der Landstraße L 140 nach der Einreise aus den Niederlanden festgenommen. Das meldete die Polizei am Montag.