Mann überrascht Täter in Straelen 56-Jähriger kämpft in seinem Wohnzimmer mit einem Einbrecher

Dass Hausbewohner einen Einbrecher auf frischer Tat ertappen, kommt gar nicht so selten vor. So gelangte in Kevelaer im September 2022 ein unbekannter Täter durch das Öffnen eines in Kipp-Stellung stehenden Fensters in eine Wohnung an der Straße Am Bahnhof. Der 45-jährige Bewohner bemerkte den Unbekannten und sprach ihn an, woraufhin dieser mit Beute flüchtete. Entwendet wurde ein Rucksack mit Smartphone, Ausweisen und Bankkarte.