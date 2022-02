Geschichte zum Nachspüren : Hintergründe zu 15.000 Stolpersteinen

Auf der Gelderner Straße in Issum sind mehrere Stolpersteine verlegt, die auch in der WDR-App zu finden sind. Zu den Schicksalen der Juden in Issum haben Schüler außerdem eine Broschüre erarbeitet. Foto: bimo

Niederrhein Auch Issum und Geldern sind in der neuen App „Stolpersteine NRW“ vertreten. Dabei handelt es sich um ein Projekt des Westdeutschen Rundfunks. Fotos und Erzählungen geben den Namen, die auf den Steinen stehen, ein Gesicht.

Von Michael Scholten und Bianca Mokwa

Die Stolpersteine gelten als das größte dezentrale Mahnmal der Welt: Seit 1996 wurden in 24 Ländern Europas etwa 75.000 quadratische Steine verlegt, in deren obere Messingschicht der Künstler Gunter Demnig und sein Team die Namen und Lebensdaten jüdischer Bürger geschlagen haben. In Nordrhein-Westfalen, darunter auch in Geldern und Issum, gibt es inzwischen mehr als 15.000 Stolpersteine.

Sie alle hat der Westdeutsche Rundfunk nun in den Mittelpunkt eines neuen digitalen Angebotes gerückt: „Stolpersteine NRW – Gegen das Vergessen“ heißt die kostenlose Bereitstellung von Texten, Fotos, Audio-Dateien und Illustrationen. „Stolpersteine NRW“ ist als App auf dem Smartphone sowie unter der Adresse stolpersteine.wdr.de auf dem heimischen Computer nutzbar.

Bernd Schäfer versorgte den WDR mit vielen Informationen aus seinem privaten Archiv. Foto: Michael Scholten

„Wir dürfen die Menschen, an deren furchtbares Leid mit den Stolpersteinen erinnert wird, niemals vergessen“, sagte WDR-Intendant Tom Buhrow zum Start des neuen Angebotes. „Mit unserem einzigartigen Angebot ist es erstmals digital möglich, jeden einzelnen Stolperstein in Nordrhein-Westfalen anzusteuern und mehr über die Menschen dahinter zu erfahren. Damit wollen wir vor allem jüngeren Leuten auf ganz neue Art ermöglichen, sich vor der eigenen Haustür mit dem Lebens- und Leidensweg dieser Menschen auseinanderzusetzen.“

Gibt man in der Suchfunktion „Geldern“ ein, führt die App den Nutzer zu 40 Stolpersteinen. In Issum sind es zehn Stolpersteine. Vor zwei Jahren hatte der WDR alle Gemeinden in Nordrhein-Westfalen kontaktiert, in denen Gunter Demnig in den vergangenen 25 Jahren Stolpersteine verlegt hat. Aktuell sind dies 257 Städte, die sich unterschiedlich stark an dem neuen WDR-Projekt beteiligt haben. Viele durchforsteten Archive, sichteten historische Dokumente und werteten Berichte von Überlebenden aus. Andere beließen es dabei, dass die Daten aus Gunter Demnigs Archiv eins zu eins übertragen wurden. In Issum wurde schon vor dem WDR-Projekt die Geschichte der Juden genau beleuchtet. In einem Schülerprojekt am Lise-Meitner-Gymnsium Geldern entstand eine Broschüre, in der die Schicksale der Menschen, die unfreiwillig ihre Heimat Issum verlassen mussten, dargestellt werden. Außerdem gibt es den Arbeitskreis Jüdisches Bethaus, der dafür sorgt, dass die Geschichte der Juden lebendig bleibt. Einmal im Monat kann die ehemalige Synagoge besucht werden. Johannes van Leuck und Familie Brall ist das ein Herzensanliegen. Am Samstag hat Christine Brall vor, zusammen mit den Konfirmanden die Stolpersteine im Ort zu putzen und aus dem Leben der Menschen zu erzählen.

Johannes van Leuck führte schon viele Besucher durch die ehemalige Synagoge in Issum. Foto: Norbert Prümen

In Rees war es Bernd Schäfer, der viele Informationen zusammentrug. Der pensionierte Pädagoge und langjährige Experte für jüdisches Leben in Rees stellte dem WDR sein privates Archiv zur Verfügung und formulierte zu jedem der 34 verlegten Stolpersteine eine ausführliche Biografie. Die Deportation von Margot Isaac, die mit sieben Jahren im Konzentrationslager Riga starb und als jüngstes Opfer des Nationalsozialismus in der Reeser Stadtgeschichte gilt, wird in der WDR-App als dreieinhalbminütiges Hörspiel wiedergegeben. Zudem ist ein Foto des 1941 in Riga ermordeten Mädchens zu sehen.

Eine Besonderheit ist, dass die Stadt Rees schon vor zwei Jahren über eine eigene Stolpersteine-App verfügte, als der WDR gerade erst mit seinem landesweiten Projekt begann: Damals hatten Schüler des Gymnasiums Aspel mit ihrer Lehrerin Anja Brolle eine solche App erstellt, untermauert durch Bernd Schäfers Inhalte und unter technischer Leitung des IT-Experten Dirk Kleinwegen von der Reeser Firma concept!pro. „Ich freue mich, dass dieser Reeser Ansatz nun auch in ganz Nordrhein-Westfalen verfügbar ist“, betont Bernd Schäfer, der beim WDR vor allem mit den Projektbegleiterinnen Jule Küpper und Laura Wirkes zusammengearbeitet hat. Alle Beteiligten hoffen, dass in Zukunft auch andere deutsche Bundesländer eine Stolpersteine-App erarbeiten.

Das hofft auch der Künstler Gunter Demnig, der in Hessen wohnt. „Ich bin fasziniert von dem, was dort in Nordrhein-Westfalen entstanden ist“, sagte Demnig zum Start der neuen App. „Besonders gelungen finde ich, dass ein pädagogisches Konzept mit der Absicht eingebaut wurde, sich an junge Menschen, an Schülerinnen und Schüler zu wenden. Das wird ein ganz anderer, ein neuer Geschichtsunterricht. Die App und die Website werden es leichter machen, in dieses Thema einzusteigen.“