Einsatz für Gelderner Feuerwehr Störfallübung bei Gasversorger in Geldern

Während der gesamten Übung standen die Feuerwehrleute unter Beobachtung. „Für unsere Einsatzkräfte ist es eine wichtige Übung“, so Bardoun. „Wir können geprobte Abläufe in der Praxis testen. Für das Unternehmen ist es auch sehr gut, denn so können interne Sicherheitspläne auf ihre Richtigkeit geprüft werden.“ Wie der Feuerwehrleiter weiter mitteilt, seien solche „Störfallübungen“ in bestimmten Betrieben alle drei Jahre Pflicht. „Wir sind für die Gelegenheit zu solchen Übungen immer sehr dankbar. Insofern auch ein herzliches Dankeschön an die Firma R & M Brennstoffhandel.“