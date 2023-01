Karneval mit dem KV Pontifex Maximus Bunte Mischung beim Ponter Büttenabend

Endlich wieder Karneval in Pont: Am Samstag, 11. Februar, findet der Büttenabend des KV Pontifex Maximus im Haus der Vereine in Pont statt. Die Jecken erwartet ein buntes Programm mit Rede, Tanz und Musik mit eigenen Kräften, Akteuren aus der Region und Newcomern aus dem Kölner Karneval.