Spende und neuer Platz für den Standartenschrank : Unterstützung für Musiker des Trommlercorps‘ Rheinklänge Issum

Issum Neue Notenständer und ein Ständer für die Marschtrommel konnten dank einer Spende der Stiftung Rückenwind angeschafft werden. Im Bürgersaal Issum hat die Standarte des Vereins eine neue Heimat gefunden.

Die Stiftung Rückenwind hat dem Trommlercorps Rheinklänge Issum dabei geholfen, längst überfällige neue Notenständer und einen Ständer für eine Marschtrommel zu beschaffen. Bei einem extra dafür einberufenen Termin hat der Verein dem Vertreter der Stiftung Rückenwind, Hermann Lemmen, gedankt. Hermann Lemmen ist der Enkel des allerersten Tambourmajors der Rheinklänge Issum, Theo Lemmen, besser bekannt als „Thei“. Es gibt eine weitere Unterstützung, für die die Musiker sehr dankbar sind. Als der Verein im vergangenen Jahr die Gaststätte „Zur Bierpumpe“ wegen des Umbaus verließ, war klar, dass ein neuer Platz für die Standarte gefunden werden musste. Für alle Vereine gilt, dass ein solches Prunkstück öffentlich ausgehängt werden muss. Mitglieder des Vereins konnten Torsten Pauli, den Pächter des Issumer Bürgersaals, von der Idee begeistern, die Standarte im Eingangsbereich des Bürgersaals in Issum auszustellen.

Das Trommlercorps bietet nach wie vor jungen Menschen, aber auch älteren Mitmenschen die Ausbildung an Trommel und Flöte an. Das Instrument und die Uniform werden vom Verein gestellt. Jeden Mittwoch findet von 18.30 bis 20 Uhr die Probe in der Issumer Nikolausschule statt. Interessierte können sich gerne melden und zu den Proben kommen.