Tipps vom Finanzamt Geldern : So wirkt sich Corona auf die Steuererklärung aus

Geldern Homeoffice, Kurzarbeit, Corona-Hilfen: In diesem Jahr gibt es bei der Abgabe der Steuererklärung einiges zu beachten. Lars Fiethen, stellvertretender Leiter des Finanzamts Geldern, fasst die wichtigsten Punkte zusammen.

Für das Jahr 2020 haben sich viele steuerliche Änderungen ergeben. Das Finanzamt Geldern hat die wichtigsten Änderungen und Hinweise zusammengefasst. „Für viele Arbeitnehmer lohnt sich auch in diesem Jahr die Abgabe einer Steuererklärung , denn in den meisten Fällen können sie mit einer Erstattung rechnen“, erklärt Lars Fiethen, stellvertretender Leiter des Finanzamts Geldern. „Wenn zum Beispiel die beruflichen Ausgaben die Werbungskostenpauschale von 1000 Euro übersteigen oder hohe Kosten für Handwerkerleistungen angefallen sind, kann das bereits zu einer Steuererstattung führen.“ Die Finanzämter empfehlen, die Einkommensteuererklärung elektronisch über das Online-Finanzamt „Elster“ zu erstellen. „Die Steuererklärung kann schnell und bequem von zu Hause aus erledigt und beim zuständigen Finanzamt abgegeben werden – ganz ohne Ausdruck und ohne Unterschrift“, sagt Fiethen. „Außerdem können die Bürger über ‚Mein Elster‘ elektronische Daten, die etwa vom Arbeitgeber oder der Versicherung an die Finanzverwaltung übermittelt wurden, abrufen und direkt in ihre Steuererklärung übertragen.“

Homeoffice-Pauschale Für die Steuererklärungen der Jahre 2020 und 2021 können Bürger einen pauschalen Betrag von fünf Euro für jeden Kalendertag, an dem die gesamte berufliche Tätigkeit ausschließlich in der häuslichen Wohnung ausgeübt wurde, ansetzen. Diese Pauschale kann an maximal 120 Tagen angesetzt werden, also bis zu einem Höchstbetrag von 600 Euro. Die Pauschale können Arbeitnehmer in der „Anlage N“ unter „Weitere Werbungskosten“ eintragen.