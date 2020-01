Teambuilding mal anders : Betriebsausflug auf den Kilimandscharo

Straelen Eine Woche Abenteuer liegen hinter 16 Mitarbeitern der Straelener Steuerberatungskanzlei Müller-Hufschmidt und dem Gelderner Physiotherapeuten Marco van Hees. Gemeinsam ging es auf Afrikas höchstes Bergmassiv, auf 5895 Meter.

Obwohl, kaum Höhenluft geschnuppert und den gigantischen Ausblick genossen, mussten alle ja auch wieder den Rückweg antreten über eine Schnee-Landschaft und ein Schotterfeld. „Das ging schon in die Beine“, erinnert sich Müller. Unten angekommen, freuten sich alle auf eine heiße Dusche, denn sieben Tage mussten sie auf so ziemlich jeden Komfort verzichten, auch auf Handy-Empfang. „Obwohl, das war auch mal ganz erholsam“, sagt Müller lachend. Er ist schwer beeindruckt vom Willen der Gruppe. „Es war schon heftig.“ Gezweifelt an der Aktion hat er aber nie. Von den insgesamt 60 Mitarbeitern der Steuerberatungskanzlei nahmen 16 an dem Projekt teil. Klar war von Anfang an, dass es am Ende nicht die in der Firma geben wird, die mitgegangen sind, und die anderen, betont Müller. Es gebe unterschiedliche Gründe nicht mitzugehen, zum Beispiel familiäre. Außerdem wäre Nicolai Müller nicht Nicolai Müller, wenn es nicht schon wieder in seinem Kopf arbeiten würde. Ein Mountainbike-Rennen durch Namibia, ein Segeltörn? Da geht noch einiges.